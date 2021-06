COMPLET La culture est dans ma nature ALSH St privat, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Savignac-les-Églises.

COMPLET La culture est dans ma nature

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à ALSH St privat

Durant 5 jours, les enfants du CP-CE1 partiront à l’ALSH ST Privat à Savignac les Eglises. Ce séjour permettra de développer les attitudes nécessaires aux apprentissages et de travailler les compétences fondamentales à la réussite à travers ses objectifs : Créer une culture de plein air à travers des activités de pleine nature : En utilisant le milieu naturel dédié : – Eveiller ses sens, ouvrir son esprit sur un patrimoine naturel et culturel – Réduire le temps de sédentarisation au profit du mouvement, de l’exploration, de l’émerveillement… – Sensibiliser au respect de l’environnement (espace protégé, biodiversité de la faune et la flore, les sons de la forêt…, espèce animale et végétale, les différentes essences, importance des forêts, déplacement écoresponsable et prise de conscience de l’impact de notre conduite…) Partager un moment privilégié avec un artiste nature : – Découvrir un nouvel artiste : ses contes, son univers, ses créations – Partager avec lui des découvertes dans l’espace dédié, créer des éléments individuels dans le cadre d’une œuvre collective – Présenter cette œuvre collective et partage auprès des familles (à distance) Apprendre à grandir au sein d’un groupe : partager, aider, coopérer, mixité, être acteur au sein d’un collectif, confiance en soi, citoyen de demain Au programme : jeux d’orientation et d’exploration de la nature, contes, ballade sonore, fabrication d’instruments avec des éléments naturels, baignade. A l’issu du séjour, les savoirs acquies et créations permettront l’organisation d’une « concert ».

Sur inscription auprès de l’ALSH Jean Sigalas, tarif en fonction du QF : gratuit pour les QF inférieurs à 622€ ; 40€ pour QF de 623-800 ; 50€ pour QF de 801 à 1000 ; 65€ pour QF de 1001-1250 ; 80€ pour QF de 1251-1500 ; 100€ pour QF de 1501 et plus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

ALSH St privat St Privat, 24420 SAVIGNAC LES EGLISES Savignac-les-Églises Dordogne



