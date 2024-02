COMPLET La Cidrerie Valentin et François Morel Le dictionnaire amoureux de l’inutile Rue de la Libération Beuzeville, jeudi 28 mars 2024.

COMPLET La Cidrerie Valentin et François Morel Le dictionnaire amoureux de l’inutile Rue de la Libération Beuzeville Eure

LECTURE

Après avoir écrit un livre malicieux à quatre mains, François Morel, le père et Valentin, le fils se rejoignent sur scène pour une lecture à deux voix des meilleures pages d’un dictionnaire pas comme les autres. Leur livre plein d’échos et de réminiscences est aussi indispensable qu’inutile. Une promenade de A à Z dans nos émotions. Un dictionnaire alliant futile et indispensable commentant les souvenirs et évocations des ricochets et des cocottes en papier… Les notices et définitions de leur dictionnaire musardent et vantent les mérites de la grasse matinée et des contrepets dans les discours des ministres, ou comble du confort domestique explicite comment se sentir mieux, rien qu’en écoutant la météo marine bien au chaud sous la couette…

COMPLET

LECTURE

Après avoir écrit un livre malicieux à quatre mains, François Morel, le père et Valentin, le fils se rejoignent sur scène pour une lecture à deux voix des meilleures pages d’un dictionnaire pas comme les autres. Leur livre plein d’échos et de réminiscences est aussi indispensable qu’inutile. Une promenade de A à Z dans nos émotions. Un dictionnaire alliant futile et indispensable commentant les souvenirs et évocations des ricochets et des cocottes en papier… Les notices et définitions de leur dictionnaire musardent et vantent les mérites de la grasse matinée et des contrepets dans les discours des ministres, ou comble du confort domestique explicite comment se sentir mieux, rien qu’en écoutant la météo marine bien au chaud sous la couette…

COMPLET .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie

L’événement COMPLET La Cidrerie Valentin et François Morel Le dictionnaire amoureux de l’inutile Beuzeville a été mis à jour le 2024-02-01 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville