Séjour se déroulant à La Bourboule (63). Séjour axé sur la découverte du patrimoine Auvergnat – Activités aquatiques (Baignade) – Découverte de la culture Auvergnate avec la visite du Musée de la Toinette et Julien – Visite du quartier historique de la Bourboule et de son marché Local. – Sensibilisation sur la nature et l’environnement avec une journée d’initiation à la course d’orientation avec un accompagnateur de moyenne montagne. Toutes ces activités ont pour comme objectif commune: la sensiblisation sur la fragilité de l’environement et l’importance de le préserver.

De 76€ à 190€, en fonction du QF CAF. Collectivité inscrite dans le dispositif d’aide aux vacances AVEL (VACAF)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping La Marmotte 1228 avenue du Maréchal Leclerc, 63150 La Bourboule La Bourboule Puy-de-Dôme

