COMPLET – Jur'Aquatique Centre ECOLE DES NEIGES, 31 juillet 2022

Viens profiter de la piscine couverte et chauffée pour apprendre à nager ou te perfectionner ! Au programme : – 7 séances de natation par groupe de niveau avec un Maître-Nageur Sauveteur – 1 séance de Course d’orientation. – 1 randonnée avec pique-nique jusqu’au Parcabout pour profiter des filets suspendus, une activité exceptionnelle à découvrir ! Grands jeux extérieurs et veillées animées complèteront ton séjour Il n’est pas nécessaire de fournir de document particulier pour la pratique de ces activités. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Centre ECOLE DES NEIGES 350 Chemin de l'Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA

