du mardi 17 août au dimanche 22 août à Camping de la Presqu’île du Lac de Vassivière

Ce séjour est la première pierre de la création d’un jumelage sportif entre la section féminine du Cercle Paul Bert des Gayeulles et le club féminin de Eymoutiers en Haute Vienne. Nous serons accueillis par le club d’Eymoutiers pour partager des entrainements et pour participer à un mini tournoi avec d’autre équipes de la région. L’idée de ce séjour est née il y a quelques mois, après deux saisons heurtées par les confinements successifs. Le club du CPB Gayeulles est implanté en plein cœur du quartier populaire de Maurepas et des Gayeulles. La mission du club est liée à celle de la structure jeunesse de l’association. Beaucoup de filles y ont leurs habitudes et un suivi. Après deux années frustrantes en termes de distractions (absence de compétition, de déplacements les samedis, de tournoi) le club et l’accueil collectif ont travaillé de concert pour proposer aux filles un séjour. Nous voulions qu’elles puissent aller à la rencontre d’autres licenciées mais aussi qu’elles se confrontent à un autre milieu de vie. Nous avons donc décidé de chercher un endroit opposé à leur cadre de vie habituel pour deux raisons. La première était qu’elles puissent profiter d’un endroit naturel préservé et inconnu. La deuxième était qu’elles puissent échanger avec des filles qui pratiquent comme elles le foot et qui rencontrent d’autres difficultés (distance domicile club, transport en commun moins fréquents, vélo en montagne, déplacements lointains pour les matchs) afin qu’elles puissent aussi mesurer la chance qu’elles ont parfois. Ce séjour sera aussi l’occasion de renforcer leurs liens d’amitiés avec des veillées et des temps collectifs qui laissent la part belle à la prise d’initiative et l’autonomie. De travailler leur confiance en elle avec des sports de pleine nature qui nécessitent de l’entraide. De faire partie d’un tout où chacun doit faire sa part et se sentir valorisé en les impliquant dans l’organisation et la vie quotidienne.

de gratuit à 60 euros en fonction du quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Royère-de-Vassivière Creuse



