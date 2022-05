COMPLET – Jud’Eau 12-15ans La Base Aventure d’ARETTE, 31 juillet 2022, ARETTE.

du dimanche 31 juillet au samedi 6 août à La Base Aventure d’ARETTE

Tu es fan de judo et tu aimes la montagne ? Viens rejoindre notre professeur de judo diplômé et régale toi dans notre vallée de Barétous ! Au programme de ta colo : – 4 demi-journées pour découvrir cet art martial avec l’apprentissage de techniques d’immobilisation et de projection. – ateliers de jeux d’opposition, technique de self défense. Les judokas se familiariseront avec les valeurs du judo : politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi et amitié. Seront également au programme : – 1 sortie à la piscine de Lannes en Barétous pour se détendre. – des balades et découverte de la nature sur les piémonts de la vallée de Barétous et ses richesse. – Veillées et jeux entre copains [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 505,00 €

La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE ARETTE



