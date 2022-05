COMPLET – Jeux et Sports Basques CENTRE ERREKA GORRI

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet

Tu pourras t’essayer à la pelote ainsi qu’aux jeux basques. Tu découvriras aussi pendant ton séjour des producteurs locaux. Vous serez les challengers du grand défi de jeux basques organisés en fin de séjour ! Egalement au programme : – parc aventure (accrobranche/via ferrata), – course d’orientation, – balade en montagne, – activités créatives et artistiques, – veillées…. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 459,00 €

Découvre et initie-toi aux traditions basques dans la vallée des Aldudes ! CENTRE ERREKA GORRI BOURG, 64430 ALDUDES

