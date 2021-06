COMPLET- Je vois la Vie en Vosges Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER, 2 août 2021-2 août 2021, Gérardmer.

Un séjour vitaminé pour découvrir la montagne vosgienne entre nouvelles sensations sportives et activités nature. Plein de moments à partager entre copains, sans oublier la rencontre avec les équipes des secouristes de la Protection Civile des Vosges. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salle de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés. Les reste de la journée avec tes animateurs : > Une course d’orientation > Une demi-journée au Parcours Aventure > Une séance de piscine ou à la base nautique du Lac > Une séance tir à l’arc > Le canoë sur le lac de Gérardmer > 1/2 journée secourisme avec des professionnels en partenariat avec la protection civile > Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salle de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour, un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés. > Enfin, des soirées tout aussi mixées seront programmées ! L’épreuve du blind-test, l’épreuve vendredi tout est permis, l’épreuve du loup garou et plein d’autres veillées au choix seront au rendez- vous !

549€ hors transport

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER La mauselaine Gérardmer Vosges



2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T16:00:00