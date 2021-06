Sorges et Ligueux en Périgord VVF Sorges Dordogne, Sorges et Ligueux en Périgord COMPLET « Je suis dans mon élément: J’apprends à nager et je découvre le ciel… » VVF Sorges Sorges et Ligueux en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à VVF Sorges

Durant 5 jours, les enfants du CE2 au CM2 partiront au VVF de Sorges et apprendront à nager. Chaque jour, 2 séances de natation de 45 minutes avec un Maitre nageur Sauveteur seront organisées. Ces apprentissages seront entrecoupés notamment d’activités en lien avec l’astronomie, le secourisme.

inscription ALSH de Chalagnac,St Amand,Val de Louyre, tarif en fonction du QF : gratuit pour les QF inférieurs à 622€ ; 40€ pour QF de 623-800 ; 50€ pour QF de 801 à 1000 ; 65€ pour QF de 1001-1250 ; 80€ pour QF de 1251-1500 ; 100€ pour QF de 1501 et plus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. VVF Sorges Route des Bories 24420 SORGES EN PERIGORD Sorges et Ligueux en Périgord Sorges Dordogne

