du dimanche 17 juillet au vendredi 22 juillet à Maison de la Nature du Sundgau

C’est dans un p’tit coin de nature sauvage que notre tribu installera son campement. Tels les Sioux, Apaches et autres Cheyennes, nous apprendrons les trucs et astuces pour chercher les plantes et les cuisiner sur le feu, s’orienter ou encore pister les grands animaux. Muni de notre arc et de nos flèches, nous partirons à la conquête de nouvelles terres… Et du haut de notre montagne, nous tenterons de communiquer par signaux de fumée avec les autres peaux rouges de la vallée ! Mais être indien, c’est aussi se retrouver autour du feu, organiser de folles veillées nocturnes et dormir à la belle étoile… Alors si tu te sens l’âme d’un bison futé, rejoins-nous vite ! • Camp fixe sous tente à Mollau (sur le terrain municipal : lieu-dit “métro”)

Les jeunes sont acheminés sur le lieu du camp par les parents. Tarif selon revenu fiscal d’imposition. Moins de 14000€ :270€ ; de 14001 à 26800€ :277€ ; de 26801 à 32160€ :284€ ; de 32161 à 38850€ :291€ ; de 38851 à 46300€ :298€ ; plus de 46301 :306€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Maison de la Nature du Sundgau Altenach Haut-Rhin



2022-07-17T09:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T17:00:00