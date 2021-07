Saint-Trojan-les-Bains Camping paradis "Les pins d'Oléron" Charente-Maritime, Saint-Trojan-les-Bains COMPLET « îleDiana Jones » Camping paradis « Les pins d’Oléron » Saint-Trojan-les-Bains Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Trojan-les-Bains

COMPLET « îleDiana Jones » Camping paradis « Les pins d’Oléron », 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saint-Trojan-les-Bains. COMPLET « îleDiana Jones »

du dimanche 11 juillet au dimanche 18 juillet à Camping paradis « Les pins d’Oléron »

Thématique principale développée par le projet pédagogique : Découverte de l’environnement et du patrimoine culturel de la Charente Maritime. Le Camping Paradis Les Pins d’Oléron est situé à l’entrée de l’île, à 1,3 km de la plage de la Giraudière Pavillon Bleu d’Europe. Au programme : sensibilisation à l’environnement, au littoral, découverte de la culture, de la gastronomie et des traditions locales, et participation à la vie collective… Fil rouge : mobilité verte (déplacement à pied et en vélos)

817

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping paradis « Les pins d’Oléron » 6 allée des pins 17370 saint trojan les bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T09:00:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Trojan-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Camping paradis "Les pins d'Oléron" Adresse 6 allée des pins 17370 saint trojan les bains Ville Saint-Trojan-les-Bains lieuville Camping paradis "Les pins d'Oléron" Saint-Trojan-les-Bains