[COMPLET] Humour Pablo Mira Passé Simple Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc, samedi 6 avril 2024.

[COMPLET] Humour Pablo Mira Passé Simple Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac. L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente dernières années. Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90 – les années de son enfance !

Co- Créateur du Gorafi, Pablo Mira fait ses débuts sur canal plus avec Antoine de Caunes. Il travaille avec Natasha Poloby sur Paris Première, Yann Barthès dans l’émission Le Quotidien , et les grosses têtes avec Laurent Ruquier depuis 2020.

Durée 1h20

Public à partir de 12 ans

Réservation obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie

