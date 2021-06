« COMPLET » HUB – BREIZH sous les étoiles Le Panoramic, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Binic.

« COMPLET » HUB – BREIZH sous les étoiles

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Le Panoramic

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement. A Léo Lagrange Ouest, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 4 nuits au camping LE PANORAMIC situé à Binic en bord de mer. La région est connue pour ses randonnées, paysages naturels et sa culture bretonne. Le séjour se déroulera du 19 au 23 juillet 2021 et s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 ans. Le nombre de place étant limité à 7 participants, nous accueillerons en priorité les jeunes de notre structure en difficultés scolaires et / ou n’ayant pas les moyens de partir en vacances. Le thème de séjour sera la création artistique au sens large, et notamment via la pratique d’outil numérique (photo, vidéo, radio, podcast, montage…). Les jeunes seront au cœur de l’organisation du séjour et seront impliqué pleinement dans le choix des pratiques comme dans la réalisation des taches de la vie quotidienne. Des temps de jeux, d’activités sportives et les incontournables veillées seront bien sûr de la partie !

En fonction du coefficient caf (de 105€ à 180€)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Panoramic 6 Rue Gasselin, 22520 Binic-Étables-sur-Mer Binic Côtes-d’Armor



2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:00:00;2021-07-20T08:00:00 2021-07-20T23:00:00;2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T16:30:00