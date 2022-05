COMPLET – Gastronomie à Dijon Les Ecayennes, 31 juillet 2022, .

COMPLET – Gastronomie à Dijon

du dimanche 31 juillet au vendredi 5 août à Les Ecayennes

Lors de ton séjour pars à la découverte de Dijon, cité de la Gastronomie. Une semaine pour découvrir la fabrication du pain d’épice pendant la visite de la Maison Mulot et Petitjean, t’initier à la fabrication de la moutarde à la Moutarderie Fallot, et découvrir d’autres produits régionaux. Tu iras aussi au marché pour acheter tous les produits frais nécessaires pour les ateliers de cuisine. Au programme également : rallye découverte de la ville, veillées et grands jeux Rejoins-nous vite! Viens t’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles personnes pour devenir plus autonome. Tu pourras appréhender les problématiques liées au développement durable et ainsi devenir citoyen de ton propre environnement. Redécouvre également le patrimoine de la Ville de Dijon et de la région grâce à ce programme pensé de manière ludique. Les journées et activités respecteront les consignes sanitaires. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

Pars à la découverte du patrimoine culturel et gastronomique dijonnais

Les Ecayennes Pôle Enfance 28 rue des Ecayennes, 21000 DIJON



