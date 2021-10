[COMPLET] Festival de cirque actuel à Auch CAMPUS LA SALLE SAINT CHRISTOPHE, 23 octobre 2021, Masseube.

Présentation des objectifs du séjour • Aller voir des spectacles professionnels Cela fait évoluer la réflexion des jeunes : pourquoi un costume ? Quelle musique ? Qu’est-ce qu’une mise en scène ? Comment défendre une idée ou une histoire, nourrir un débat à travers mon art ? En quoi la cohésion d’un groupe est-elle essentielle ? Comment créer une tel harmonie/confiance au sein d’un groupe ? Etc… • Débattre des spectacles vus A chaque spectacle, il nous est remis un document explicatif avec : – Le nom des artistes présents, leurs formations et leurs origines – Une présentation rapide des éléments utilisés sur scène (numérique, jonglerie, théâtre, clown, instruments de musique…). – Une explication du ou des thèmes abordés ou défendus : histoire vécue, recherche du bonheur ou dépassement de ses limites…. Bien sûr notre rôle d’accompagnants est d’amener les jeunes à débattre avec ou sans l’aide de la fiche et de pouvoir les agrémenter avec des faits, des anecdotes, des questions, des réflexions philosophiques et bien plus. • Un rendu pour chaque spectacle Nous demandons à chaque jeune et pour chaque spectacle un compte-rendu écrit, ou oral (enregistré avec un micro de radio puis monté et diffusé par notre partenaire, la radio RVM). Cela peut également être un dessin ou n’importe quel support choisi par les élèves. Avec pour objectif un retour de ce qu’ils ont pensé du spectacle et surtout d’argumenter pour savoir ce que cela leur apporte dans leurs pratiques personnelles et même dans leur façon de vivre et ressentir les choses au quotidien. L’idée est toujours de mettre en relation tous les objectifs du séjour dans cette présentation qui peut prendre la forme d’un texte, d’un dessin, d’un poème… • Des possibilités de pratiquer Sur place, nous apportons du matériel pour répondre à l’envie de pratiquer et d’essayer de nouvelles techniques suite à ce qu’ils auront pu observer sur la place ou dans les spectacles. Également des espaces libres d’entraînement sont mis à notre disposition (soumis aux restrictions sanitaires). Une salle réservée à la lecture, l’écriture et l’expression artistique est à disposition avec des livres sur la thématique du cirque (pratique ou idéologique). Du matériel de peinture, d’écriture et d’aide aux bases artistiques, ainsi qu’un micro-enregistreur pour parler seul ou en groupe des ressentis (de façon totalement libre, sans jugement ni tabou). La possibilité de s’exprimer sur leurs émotions, leur place au sein du groupe, les idées ou motivations apportées par les artistes rencontrés… • Proposition de rendu circassiens Les jeunes auront la possibilité de présenter certains de leurs numéros dans des scènes libres, l’inscription se fait sur place et sur simple demande aux responsables. Nous encourageons les jeunes qui en ont la possibilité à faire leurs premiers pas sur scène par ce dispositif. En conclusion, notre objectif aujourd’hui en tant qu’association est de pouvoir apporter un maximum de clefs aux jeunes, aux parents, aux familles et à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent. Ces clefs les aident à être plus sûr d’eux, plus confiants, plus heureux, plus intéressés et intéressants, plus impliqués dans tous les aspects de leur vie et plus engagés pour les autres et pour eux-mêmes. Le cirque, son monde et ses valeurs, est un très bon outil : par essence attractif et intelligent, mêlant toutes formes d’art, de culture, de sport, d’engagement social et écologique. Ainsi, la pratique du cirque pousse à se questionner sur soi-même, les autres et le monde qui nous entoure et même à s’engager, à petite ou grande échelle, pour le rendre meilleur. Le cirque est bien plus qu’une activité artistique et sportive, elle est vectrice de liens interculturels et intergénérationnels qui permettent de s’épanouir.

