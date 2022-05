COMPLET – Fais ton cirque ! Centre de vacances LA JACINE, 23 juillet 2022, BOUVANTE.

COMPLET – Fais ton cirque !

du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet à Centre de vacances LA JACINE

Viens profiter de tes vacances en pleine nature, au cœur du Vercors, pour pratiquer les arts du cirque… initiation et perfectionnement avec des professionnels, sous un vrai chapiteau. Chaque jour tu pourras t’initier ou te perfectionner en fonction de ton niveau aux différentes disciplines du cirque, dans un véritable chapiteau équipé, sur place, au village vacances de La Jacine. Au programme, 6 demi-journées par groupe d’âge pour s’essayer au trapèze, au tissu, à la boule et au rouleau américain, au Rolla Bolla, à l’équilibre sur fils, aux acrobaties, aux chaises d’équilibres ou encore au jonglage. Après 2 séances de découverte de toutes les disciplines, tu pourras en choisir une et te perfectionner ! De plus, tu pourras si tu le souhaites participer à un petit spectacle public pendant lequel tu deviendras un véritable artiste pour la fin du séjour. Ces pratiques seront bénéfiques pour travailler sur la confiance en toi, la créativité, la cohésion de groupe et la communication ainsi que la valorisation par l’effort. Au programme également: -Balades -Grands jeux -Olympiades -Baignade dans la piscine couverte et chauffée du centre de Vacances -Karaoké et des veillées suprises ! [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 650,00 €

Acrobaties, jonglage et jeux d’équilibre au rendez-vous!

Centre de vacances LA JACINE 152 Chemin du Lac Bouvante le Haut, 26190 BOUVANTE BOUVANTE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

