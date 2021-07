Le Pin Le hameau du Nay 79140 Deux-Sèvres, Le Pin COMPLET Fais ce qu’il te plait Le hameau du Nay 79140 Le Pin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

COMPLET Fais ce qu'il te plait
Le hameau du Nay 79140, 2 août 2021-2 août 2021, Le Pin.

du lundi 2 août au vendredi 6 août à Le hameau du Nay 79140

Le séjour « Fais ce qu’il te plait » se déroule au Hameau du Nay, en bas du terrain du centre de loisirs. Le lieu est entièrement clôturé. Le site, en pleine nature, se prête aux animations nature. Avant le séjour, les enfants auront à choisir à la majorité les activités de leur séjour : découvertes, culturelles et sportives.

Si besoin des familles selon lieu d’habitation

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le hameau du Nay 79140 Le Nay 79140 LE PIN Le Pin Deux-Sèvres

2021-08-02T09:30:00 2021-08-02T21:00:00;2021-08-03T09:30:00 2021-08-03T21:00:00;2021-08-04T09:30:00 2021-08-04T21:00:00;2021-08-05T09:30:00 2021-08-05T21:00:00;2021-08-06T09:30:00 2021-08-06T17:30:00

Catégories d'évènement: Deux-Sèvres, Le Pin
Le hameau du Nay 79140
Adresse Le Nay 79140 LE PIN
Ville Le Pin