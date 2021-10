“COMPLET” Evasion en Corse Campement Camping de l’Europe, 5 août 2021, Porticcio.

“COMPLET” Evasion en Corse

du jeudi 5 août au jeudi 12 août à Campement Camping de l’Europe

. Avec ce séjour, place à la découverte, la détente et l’amusement. Les enfants s’initieront aux joies des activités de la mer. Un séjour complet et varié avec des séances sportives. Découvrir des richesses locales de diverses natures et entrer en interactions avec les personnes qui produisent et font vivre ces richesses. • S’associer à des professionnels locaux motivés par la transmission de leur savoir et de leurs métiers, manière ici de participer au désir d’apprendre des jeunes, de favoriser leur insertion professionnelle et la construction de leur parcours d’orientation. • Promouvoir une culture du développement durable par la valorisation du patrimoine immédiat et de ses ressources. • Découvrir de territoires proches souvent méconnus. Nos régions et nos départements regorgent en effet de ressources comme de lieux de culture, d’infrastructures sportives, de sites naturels de caractère, d’entreprises locales porteuses de savoir-faire traditionnel ou innovant.

260 € (60 € pour un enfant éligible aux aides de l’état)

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Campement Camping de l’Europe Porticcio Porticcio Corse-du-Sud



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T05:00:00 2021-08-05T05:30:00;2021-08-12T21:00:00 2021-08-12T21:30:00