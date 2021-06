COMPLET – Equitation à la Source Poney Club de la Source, 16 août 2021-16 août 2021, EPINEAU LES VOVES.

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Poney Club de la Source

Viens découvrir l’équitation dans un cadre naturel authentique au cœur de l’enceinte d’une demeure de maîtres avec un centre équestre, une piscine, une mini ferme… (et encore nous ne dévoilons pas tout ce qu’il y a!) – Equitation 2h30 d’activité par jour et découverte du Sulky (attelage) – Soins aux animaux de la ferme – Grands jeux dans les prés et bois, fabrication de cabanes, ateliers cirque et sportifs Et bien sûr, détente, veillées, petits et grands jeux, etc. Ce séjour offre un cadre idéal pour répondre aux objectifs éducatifs identifiés par l’Education Nationale : – Maîtrise de la langue française (enrichissement du vocabulaire spécifique à l’équitation) – Méthodes et outils pour apprendre (utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre compte de ses journées et communiquer avec les familles) – Compétences sociales et civiques (Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. Développement corporel et habilités motrices (Activités sportives). Sensibilisation à la sécurité (via la pratique de l’équitation notamment), confiance en soi. Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes) – Culture et scientifique (Savoir observer, comparer, questionner par la réalisation d’activité autour de la ferme par exemple. Découverte du monde animal et approche de la découverte de ce milieu.) – Représentation du monde et de l’activité humaine (Introduction au concept de protection de l’environnement, de durabilité) [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 530,00 €

Viens découvrir l’équitation dans un cadre naturel hors du commun !

Poney Club de la Source 6, rue des écoles, 89400 EPINEAU LES VOVES EPINEAU LES VOVES



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T00:00:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T00:00:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T00:00:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T00:00:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T16:00:00