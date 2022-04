“COMPLET” Enfants de tous pays ! Centre de vacances Landersen, 10 avril 2022, Sondernach.

du dimanche 10 avril au samedi 16 avril à Centre de vacances Landersen

La vie au grand air ! Pour que des enfants et des jeunes du quartier de Cronenbourg ne demeurent pas confinés dans l’étroitesse de leur cadre quotidien, l’association Les Disciples a choisi de leur proposer des vacances pour se retrouver dans un ailleurs qui doit leur permettre de respirer un autre air que celui, parfois vicié, de leur jour-après-jour. Le séjour doit permettre à l’ensemble des participants de prendre non seulement du recul et de la hauteur par rapport à leur quotidien mais par la même, de la … profondeur ! Enfants de tous pays ! Le thème, « Enfants de tous pays ! », nous guidera tout au long de la semaine. Il sera décliné en lien avec les objectifs généraux, à savoir: – Permettre à des enfants et à des jeunes du quartier de Cronenbourg de vivre le dépaysement et la découverte – Favoriser leur développement et leur épanouissement au travers de la vie en collectivité – Contribuer à leur socialisation et à leur insertion citoyenne à travers la sensibilisation à des valeurs fondamentales, telles que l’accueil et l’écoute de l’autre, dans le respect de ses différences. Les objectifs spécifiques poursuivis sont les suivants : – Appréhender la thématique retenue à travers ce qui sépare et ce qui rassemble, en mettant l’accent sur la richesse de la diversité et du vivre ensemble. – Impliquer l’ensemble des participants dans les propositions faites durant le séjour. – Créer collectivement, à travers les ateliers matinaux et activités, des éléments à partager sous la forme d’une exposition ou d’un spectacle à expressions festives.

Sur inscription ; 425€ avant aides

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances Landersen 4 route du Petit Ballon SONDERNACH 68380 Sondernach Haut-Rhin



