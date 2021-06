COMPLET – Echo des sabots ST MARTIN DE BREHAL, 1 août 2021-1 août 2021, BREHAL.

COMPLET – Echo des sabots

du dimanche 1 août au samedi 7 août à ST MARTIN DE BREHAL

Tu vas adorer câliner, soigner et monter les poneys du centre. A toi les exercices de voltige en toute sécurité et les balades dans la nature. Tu pourras aussi jouer et te baigner avec les copains sur la plage à deux pas du centre. Au programme : – Monte, brossage, pansage, voltige, balade à dos de poney – Baignade en mer – Plage – Pêche à pied – Grands jeux – Découverte de l’environnement. Zoom sur les objectifs éducatifs de ton activité préférée : – Atelier soins : Etre autonome dans les actions avant et après l’animation (être capable d’aborder le poney, de mettre un licol, d’attacher avec un noeud d’attache, d’étriller et de bouchonner, de curer les pieds, de seller, de conduire le poney en licol …) – Atelier décoration des poneys : Décorer les poneys avec des éléments naturels (fleurs, terre, ocre…), tressage de crinière… Cet atelier permet de favoriser un autre contact entre l’enfant et l’animal. – Atelier voltige : Réaliser des actions simples d’équilibre en étant dégagé des problèmes de direction et d’impulsion, à l’arrêt puis au pas : toucher avec les mains différentes parties du corps du poney, découvrir son équilibre avec et sans étriers, dans des situations variées à l’arrêt (accroupi, à genoux, debout, à l’envers), ou en mouvement (amazone), tourner sur le poney…. – Atelier monte : Etre capable de monter et descendre, tenir les rênes, être stable au pas, s’arrêter, partir au pas, changer de direction, conserver ses distances au pas, réaliser un slalom, effectuer des parcours, transporter un objet ou participer à un jeu nécessitant le déplacement d’un point à un autre, balade à l’extérieur de la carrière (les mielles, les prés-salés) avec deux carrioles. Le Poney club est situé juste à côté du centre d’hébergement (aux écuries de Mr Gamichon). Le poney club a été créé par le centre Pep « Les Oyats » dont la cavalerie est composée de 10 poneys. Les activités équestres sont encadrées par notre monitrice dans le cadre de la législation en vigueur. Le séjour comprend 4 séances de 2 heures. Le groupe divisé en deux pour les 3 premières séances et finisse la dernière en groupe avec une balade. Ce qui permet une meilleure qualité de l’activité. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 400,00 €

Passionnés par les poneys, débutants ou initiés, ce séjour est fait pour vous!

ST MARTIN DE BREHAL Avenue de la Passerelle, 50290 BREHAL BREHAL



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T15:00:00 2021-08-01T00:00:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T00:00:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T00:00:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T00:00:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T00:00:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T00:00:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T15:00:00