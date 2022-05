COMPLET – Du Fun et de l’Art La Maison du Littoral Basque

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à La Maison du Littoral Basque

Déniche l’art urbain et moderne que cache la côte basque et profite des activités nautiques ! L’inspiration t’emportera… et ton blaz se révèlera. Programme Art urbain : – Initiation graffiti (cello’graff) – Initiation light painting – Une journée à Bayonne : découverte du festival Points de Vue, balade géolocalisée autonome pour repérer les fresques street-art emblématiques Programme Du fun : – 1 séance de pirogue hawaïenne – 1 tour en bateau avec plongeon au large – grands jeux – des temps libres et du farniente à la plage Information complémentaire : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 535,00 €

En route pour une colo 100% basque, qui allie l’art urbain et les activités sportives! La Maison du Littoral Basque Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T12:00:00 2022-07-24T00:00:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T00:00:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T00:00:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T00:00:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T00:00:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T00:00:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T10:00:00

Détails Autres Lieu La Maison du Littoral Basque Adresse Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE lieuville La Maison du Littoral Basque

La Maison du Littoral Basque https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//