Des ateliers de découverte du cirque et du spectacle avec le festival Rue des Etoiles ! Mais aussi de la magie, de l’illusion, du théâtre, de l’art numérique pour créer un spectacle que tu présenteras avec tes ami·es. Au programme de ta colo : Découverte des « Arts du Cirque » (4 séances de 2 heures encadrées par notre animateur spécialisé) : – Equilibre (sur boule, rola-bola, fil, gogo-cycle), – Jonglerie (assiettes chinoises, balles, foulard, diabolos), – Acrobatie (trampoline, charivaris, pyramide), – Magie (cordes, foulard, pièces, close-up), Activités nautiques et de pleine nature : voile (1 séance) stand up paddle (1 séance), baignade, dune du Pilat… Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 480,00 €

Viens découvrir le cirque et le spectacle avec le festival Rue des Etoiles ! Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

