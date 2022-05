COMPLET – Douceur Océane Centre GRAND LARG’, 21 août 2022, .

COMPLET – Douceur Océane

du dimanche 21 août au dimanche 28 août à Centre GRAND LARG’

Cap sur la Bretagne ! Viens vires tes vacances 100% bord de mer….La plage au pied du centre sera notre terrain de jeux privilégié ! Au programme de ton séjour : aventure, partage, grands jeux, – tournois sportifs – baignades – land art La plage au pied du centre sera notre terrain de jeux privilégié ! Au programme de ton séjour : aventure, partage, grands jeux, – tournois sportifs – baignades – land art – pêches à pied ou au carrelet. – découverte de la presqu’île, de la côte sauvage, de l’isthme de Penthièvre et pourquoi pas visiter les fameux alignements de menhirs. Pour les 6/12 ans : • 1 sortie au P’tit Délire (Parc d’Attraction) Pour les 13/17 ans : • 1 séance de paddle géant Si tu as l’âme d’un artiste, tu disposeras de matériel pour tes créations, de temps de préparation et de répétitions pour le spectacle de fin de séjour. Tu profiteras également de veillées magiques, de soirées à thèmes, contes et de la boum de fin de séjour – pêches à pied ou au carrelet. – découvrerte de la presqu’île, de la côte sauvage, de l’isthme de Penthièvre et pourquoi pas visiter les fameux alignements de menhirs. Si tu as l’âme d’un artiste, tu disposeras de matériel pour tes créations, de temps de préparation et de répétitions pour le spectacle de fin de séjour. Tu profiteras également de veillées magiques, de soirées à thèmes, contes, jeux collectifs, jeux de société et de la boum de fin de séjour Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 450,00 €

La plage au pied du centre sera notre terrain de jeux privilégié !

Centre GRAND LARG’ 12 Rue du Fort de Penthièvre Kerhostin, 56510 ST PIERRE QUIBERON



