COMPLET – Découverte et Aventure à Dos d’Ânes Centre VILLA EOLE, 24 juillet 2022, CAROLLES.

du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet à Centre VILLA EOLE

Viens découvrir la randonnée accompagné par l’Âne Narcos et son copain… au programme de ton séjour nature : – Initiation à la marche pédestre autonome, accompagné d’ânes du Cotentin – Sensibilisation à l’environnement côtier et forestier – Découverte du patrimoine historique local – 1 séance de kayak sur la Sélune N’oublie pas d’apporter un duvet et un matelas Dans le cadre de la labellisation Colo Apprenante, voici les enjeux éducatifs et pédagogiques du séjour Axes du programme : – Vivre un temps de vacances et de loisirs autour du vivre ensemble. – Accompagner et renforcer les apprentissages autour d’activités environnementale et patrimoniales – Proposer aux jeunes de 6-14 ans un temps de vacances et de loisirs Objectifs : – Apprendre à vivre ensemble et retrouver un sens du collectif, continuer à développer ses compétences sociales et civiques ; – Réinvestir les apports d’apprentissage par le biais du loisir et des activités ; – Expérimenter les connaissances et les compétences de chacun ; – Appréhender les problématiques liées au développement durable et devenir citoyen de son propre environnement ; – Initier les enfants à la pratique du bivouac, de la gestion de budget et de la maintenance des temps de vie quotidienne (confection des repas, courses…); – Développer la confiance en soi avec l’acquisition de nouvelles compétences dans le cadre d’un camp nature et de la gestion d’un animal – Développer sa culture scientifique et sa curiosité (activité autour du milieu marin) – Remobiliser ses connaissances et en développer de nouvelles – Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes (atelier d’échanges et d’écritures qui servira de support à la communication aux familles), réalisation d’un cahier journal. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 499,00 €

Centre VILLA EOLE La Croix Paqueray, 50740 CAROLLES CAROLLES



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T14:00:00 2022-07-24T00:00:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T00:00:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T00:00:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T00:00:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T00:00:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T15:00:00