COMPLET – Découverte du monde marin Camping l'île Cariot, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Chaillé-les-Marais.

COMPLET – Découverte du monde marin

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Camping l’île Cariot

Nous proposons un thème général qui nous servira de moyen pour développer plus particulièrement le domaine 3, apprentissage de la vie en société, respect des choix et responsabilités individuelles. Les enfants auront à leur disposition un budget prescrit, un thème général avec un panel d’activités possibles. Ils devront définir ensemble des domaines qu’ils voudront approfondir. Chaque prestataire a été prévenu de la démarche et se met à la disposition des enfants en fonction de leurs demandes. Enfin, nous prévoyons aussi de sensibiliser les enfants au développement durable et au respect de la nature (mise en place de tri sélectif, lombricompost transportable, temps de sensibilisation à la pollution des plages et océans, maraude ramassage des déchets…) Choix d’activités possibles : -Tour de bateau à Fort Boyard, avec explications des espèces animales et végétales rencontrées lors de la balade. Echange sur les termes liés à l’aviation (Direction, vitesse, éléments d’un bateau…) – Visite de la réserve naturelle de Nalliers, avec une application numérique pour la visite, découverte de la faune et de la flore, sensibilisation au respect de la nature – Visite du musée de la maison du maitre des digues (travail sur les dunes naturelles et artificielles, flore…) – Splash Game, parc d’activités comprenant plusieurs sport nautiques, escalade, trampolines… – Esplanade de Loisirs du Lac Chassenon, Pêche (travail autour des espèces de poissons d’eau douce), baignade (jeux d’eau, travail sur l’appréhension de l’eau, aisance aquatique…) – Baignade à la mer, travail sur l’appréhension de l’eau en milieu marin, cycle de l’eau, et travail sur les marées…

Carte annuelle d’adhésion au centre social (15€), Cout du séjour pour le centre social: 100€/jour/enfant, soit 7000# pour 5 jours. Pour les familles, entre 5.45€ et 60.5€ en fonction des quotients familiaux

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping l’île Cariot Chaille les marais Chaillé-les-Marais Vendée



2021-07-19T08:00:00 2021-07-19T23:00:00;2021-07-20T08:00:00 2021-07-20T23:00:00;2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T18:30:00