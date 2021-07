COMPLET – Découverte de la montagne CENTRE LES PIERRES BLANCHES, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Boutx.

COMPLET – Découverte de la montagne

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à CENTRE LES PIERRES BLANCHES

La découverte du milieu montagnard et des activités de montagne Ce séjour permettra aux jeunes ruraux de se familiariser avec un milieu différent du leur. Il ouvre un espace à la mobilité des jeunes, difficulté prégnante chez les jeunes du territoire. Durant le séjour ils – apprendront à s’adapter ans un milieu qui peut être hostile (altitude, brouillard, marche sur un terrain non stabilisé …) – découvriront de nouvelles activités : biathlon, disc golf … – aiguiseront leur regard et leur porteront loin vers l’observation de la faune et de la flore – profiteront de temps conviviaux autour de veillées thématiques, de jeux collectifs Par le vivre ensemble, les jeunes seront amenés à participer aux tâches collectives de la vie du séjour, dans le respect de l’autre : leurs pairs et le personnel présent sur place (de ménage et de restauration). Ce séjour colo apprenante favorise le développement personnel par le dépassement de soi, le plaisir, l’engagement de chacun dans le collectif. Les jeunes participeront aux choix des veillées et des grands jeux qui seront proposés par l’équipe encadrante. Les apprentissages sociaux des jeunes se feront à chaque instant par la rencontre avec d’autres jeunes dont certains confronté à des difficultés. Le respect de la différence, de l’autre et du groupe et la capacité de chacun à agir pour le bien commun font également parti du projet. Certains jeunes fréquentent l’accueil ados régulièrement, ce séjour est une continuité dans l’accompagnement que nous réalisons tout au long de l’année. Les jeunes ont un besoin accru de se retrouver, de s’exprimer, de vivre autre chose après les périodes de restrictions subies. Les méthodes de pédagogie active et le bénéfice des vacances pour apprendre est le cœur de nos engagements.

300€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CENTRE LES PIERRES BLANCHES LE MOURTIS Boutx Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T07:45:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T07:45:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T07:45:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T07:45:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T07:45:00 2021-07-30T18:00:00