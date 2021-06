Signes Sainte germaine Plan D'Aups sainte baume Allée de signes,83640 plan d'Aups Signes, Var COMPLET « Dans la forêt de Sainte Baume » Sainte germaine Plan D’Aups sainte baume Allée de signes,83640 plan d’Aups Signes Catégories d’évènement: Signes

Var

COMPLET « Dans la forêt de Sainte Baume » Sainte germaine Plan D’Aups sainte baume Allée de signes,83640 plan d’Aups, 2 août 2021-2 août 2021, Signes. COMPLET « Dans la forêt de Sainte Baume »

du lundi 2 août au vendredi 6 août à Sainte germaine Plan D’Aups sainte baume Allée de signes,83640 plan d’Aups

Dans la région de la Sainte-Baume, ce séjour d’une semaine sera l’occasion pour des enfants, des Ados et des jeunes n’ayant pas l’opportunité de partir en vacances de vivre une semaine dans un environnement en pleine nature. L’accent sera mis sur l’écocitoyenneté et la prise d’autonomie dans un encadrement bienveillant. SEJOUR 100% BIO dans la forêt de Sainte baume. Des balades dans la forêt, des randonnées à la source de l’huveaunne. Visite de la grotte de Marie madeleine. Chaque soir préparation des repas par petit groupe constitué. Approvisionnement chez les producteurs locaux et bio du coin, « les producteurs d’Aubagne ». Des veillées nocturnes et des jeux de société coopératifs. Les menus équilibrés sont établis avec les groupes d’enfants. chaque groupe est réparti sur une tâche (vaisselle-petit dejeuner-dejeuner-diner-ménage-débararssage…). C’est aussi un séjour d’apprentissage de la vie en collectivité, du retour à la nature, à la protection de l’environnement autour de soi.

Sur inscription + prise en charge Etat ou collectivité pour les enfants éligibles

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Sainte germaine Plan D’Aups sainte baume Allée de signes,83640 plan d’Aups allée des signes Signes Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T11:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Signes, Var Autres Lieu Sainte germaine Plan D'Aups sainte baume Allée de signes,83640 plan d'Aups Adresse allée des signes Ville Signes lieuville Sainte germaine Plan D'Aups sainte baume Allée de signes,83640 plan d'Aups Signes