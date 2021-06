Soustons Isle Verte Landes, Soustons COMPLET – Curieux de nature Isle Verte Soustons Catégories d’évènement: Landes

Pendant 5 jours, viens t’immerger en pleine nature avec des activités comme l’accrobranche et le canoë d’orientation. Un intervenant spécialisé te proposeras 2 séances de skate : maîtrise de l’équilibre, contrôle de la planche, techniques de glisse et petites figures. Le skate park sur place te permettra de continuer à t’entraîner entre les séances. Découvre les lieux en t’amusant grâce au mini raid proposé : tir à l’arc, sarbacane, course en sac, ski sur herbe, etc… Des activités de Découvertes Scientifiques et Techniques (expériences, constructions) viendront compléter ce programme riche et varié. Sans oublier les grands jeux, la baignade, les veillées…

de 73.50 € à 490.00 € Rendez-vous sur place

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Isle Verte 40140 Soustons Soustons Landes

