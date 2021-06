Angoisse Base de loisirs de Rouffiac Angoisse, Dordogne COMPLET Culture et activités de pleine nature Base de loisirs de Rouffiac Angoisse Catégories d’évènement: Angoisse

Durant 5 jours, les enfants du CE2 au CM2 partiront à la base de loisirs de Rouffiac. Durant 5 jours, les enfants du CE2 au CM2 partiront à la base de loisirs départementale de Rouffiac. Ce séjour permettra de développer les attitudes nécessaires aux apprentissages et de travailler les compétences fondamentales à la réussite à travers ses objectifs : Créer une culture de plein air à travers des activités de pleine nature. – Eveiller ses sens, ouvrir son esprit sur un patrimoine naturel et culturel – Réduire le temps de sédentarisation au profit du mouvement, de l’exploration, de l’émerveillement… – Sensibiliser au respect de l’environnement – Apprendre à grandir au sein d’un groupe : partager, aider, coopérer, mixité, être acteur au sein d’un collectif, confiance en soi, citoyen de demain Au programme : des activités sportives telles que le tir à l’arc, l’accrobranche, l’escalade des baignades mais également des découvertes culturelles et patrimonial par le bias de course d’orientation et de randonnée.

inscription auprès de l’ALSH Valentine Bussière Boulazac, tarif en fonction du QF : gratuit pour les QF inférieurs à 622€ ; 40€ pour QF de 623-800 ; 50€ pour QF de 801 à 1000 ; 65€ pour QF de 1001-1250 ; 80€ pour QF de 1251-1500 ; 100€ pour QF de +1501

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base de loisirs de Rouffiac Rouffiac, 24720 ANGOISSE Angoisse Dordogne

2021-07-26 to 2021-07-30

