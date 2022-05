COMPLET – Cuistot du haut Centre ECOLE DES NEIGES LAMOURA Catégories d’évènement: Jura

Lamoura

COMPLET – Cuistot du haut Centre ECOLE DES NEIGES, 10 juillet 2022, LAMOURA. COMPLET – Cuistot du haut

du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet à Centre ECOLE DES NEIGES

Viens apprendre à préparer de bons petits plats, sucrés ou salés ! Spatule en main, toque sur la tête, un.e vrai.e chef.fe tu deviendras ! Au programme : – 5 demi-journées pour confectionner des goûters et repas avec ton groupe et un animateur technique ! – Accès régulier à la piscine du centre – Jeux extérieurs Termine ces journées bien remplies en t’amusant lors de veillée chaleureuse. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 526,00 €

Une semaine très gourmande… Centre ECOLE DES NEIGES 350 Chemin de l’Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA LAMOURA Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T17:00:00 2022-07-10T00:00:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T00:00:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T00:00:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T00:00:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T00:00:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T00:00:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T00:00:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lamoura Autres Lieu Centre ECOLE DES NEIGES Adresse 350 Chemin de l'Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA Ville LAMOURA lieuville Centre ECOLE DES NEIGES LAMOURA Departement Jura

Centre ECOLE DES NEIGES LAMOURA Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamoura/

COMPLET – Cuistot du haut Centre ECOLE DES NEIGES 2022-07-10 was last modified: by COMPLET – Cuistot du haut Centre ECOLE DES NEIGES Centre ECOLE DES NEIGES 10 juillet 2022 Centre ECOLE DES NEIGES LAMOURA LAMOURA

LAMOURA Jura