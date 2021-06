COMPLET – Cromagnon ST MARTIN DE BREHAL, 1 août 2021-1 août 2021, BREHAL.

COMPLET – Cromagnon

du dimanche 1 août au samedi 7 août à ST MARTIN DE BREHAL

Viens faire un voyage dans le temps ! Aya, l’homme de la préhistoire t’attend pour te faire découvrir la taille du silex, la peinture à l’argile… la préhistoire n’aura bientôt plus de secret pour toi. Au programme : – épopées préhistoriques – petits et grands jeux – baignade, plage et activités de bords de mer – feu de camp et veillées en tout genre. Ce séjour est idéal pour aborder et comprendre le mode de vie des hommes à la Préhistoire tout en prenant plaisir à découvrir les gestes quotidiens des hommes préhistoriques. Les enfants approfondissent leurs connaissances sur les différentes périodes, la représentation des différentes espèces d’Hommes, l’apparition de l’art, les débuts de l’agriculture… – appréhender l’évolution de l’homme et de son environnement – acquérir un vocabulaire simple lié à la Préhistoire – prendre conscience de la pérennité de certains éléments du passé – acquérir la notion d’outils, instruments et leurs fonctionnalités – appréhender les notions de culture des différentes sociétés préhistoriques Ils prennent appui sur les histoires, les démonstrations et les conseils. – développer l’imaginaire, la créativité des enfants tout en respectant leur libre choix – observer, décrire, voir, écouter, sentir, toucher pour redécouvrir les gestes de leurs ancêtres – Utiliser, fabriquer divers outils et matières premières (percuteurs, sagaies, burins en silex, pierre à feux…) [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 400,00 €

Dans le cadre des colos apprenantes

ST MARTIN DE BREHAL Avenue de la Passerelle, 50290 BREHAL BREHAL



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T15:00:00 2021-08-01T00:00:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T00:00:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T00:00:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T00:00:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T00:00:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T00:00:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T15:00:00