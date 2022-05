COMPLET – Cro Magnon ST MARTIN DE BREHAL BREHAL Catégorie d’évènement: Bréhal

C’est un séjour proposé aux enfants qui est en parallèle avec un séjour adapté où les jeunes pourront passer de bons moments ensemble. Les enfants pourront Aya, l’homme de l’âge de renne qui a perdu sa tribu et doit préparer la fête de la nature. Au programme: taille de silex, allumage d’un feu sans allumette, peinture à l’argile, cueillette et chasse, création d’instruments de musique. Une journée sera consacrée à la visite des îles de Chausey [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Viens passer une colo au temps de la préhistoire avec Aya, notre homme préhistorique ST MARTIN DE BREHAL Avenue de la Passerelle, 50290 BREHAL BREHAL

