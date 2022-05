COMPLET – Crinière au vent Centre GRAND LARG’, 14 août 2022, .

COMPLET – Crinière au vent

du dimanche 14 août au dimanche 21 août à Centre GRAND LARG’

Un subtil mélange de partage avec ton animal favori et de temps passé au bord de l’océan pour un séjour décoiffant ! – 4 séances d’équitation, entre découverte de l’animal, soins et préparation de la monture (pansage, nourrissage et équipement) et monte à poney. – 1 sortie au P’tit Délire (Parc d’Attraction) – baignades, – activités sportives, manuelles et artistiques – grands jeux, tournois sportifs Après ces journées bien remplies, détends toi lors de veillées magiques et soirées à thème. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 496,00 €

Un subtil mélange de partage avec ton animal favori et de temps passé au bord de l’océan pour un séjour décoiffant !

Centre GRAND LARG’ 12 Rue du Fort de Penthièvre Kerhostin, 56510 ST PIERRE QUIBERON



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-14T17:00:00 2022-08-14T00:00:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T00:00:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T00:00:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T00:00:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T00:00:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T00:00:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T00:00:00;2022-08-21T00:00:00 2022-08-21T10:00:00