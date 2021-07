COMPLET – Construction de nichoirs à mésanges à Aurillac Stade de la Ponetie, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Arpajon-sur-Cère.

du jeudi 8 juillet au vendredi 23 juillet à Stade de la Ponetie

La ville d’Aurillac et Etudes et Chantiers vont fêter cette année leurs 20 ans de partenariat. Depuis 2001, des jeunes participent à l’aménagement du territoire et à la préservation de l’environnement d’Aurillac, ville située en plein coeur de l’Auvergne. Plus de 20 groupes de jeunes sont déjà intervenus dans la commune : dans les jardins partagés du centre social d’Aurillac pour participer à leur développement (création d’un chemin avec des palettes pour faciliter l’accessibilité, aide au montage des cabanes de jardins, construction du mobilier et partage de temps conviviaux avec les jardinier·e·s) et dans d’autres sites de la ville (un parc, des stades, dans les ateliers des espaces verts, le long des berges de la Jordanne, etc). Cette année encore, Etudes et Chantiers propose un projet en lien avec les habitant·e·s, respectueux de l’environnement et qui anime le territoire. Des travaux de petite menuiserie pour construire des nichoirs à mésanges et chauve-souris seront réalisés lors du chantier. Ce projet environnemental a pour objectif de réintroduire les mésanges et les chauve-souris au cœur de la ville, en installant leurs nichoirs dans les espaces verts. Elles sont des prédatrices naturelles des chenilles processionnaires, l’objectif est de lutter écologiquement contre leur propagation intempestive et rétablir ainsi l’équilibre naturel. Ces travaux se feraient en partenariat avec les services techniques de la ville, une partie se dérouleraient dans les ateliers et l’autre dans les espaces verts. L’an dernier, le groupe de jeunes a construit et customisé 14 nichoirs ! Il·elle·s ont pris un réel plaisir de la conception jusqu’à la pose et ont eu un réel impact positif pour l’environnement. Durant le chantier, tu pourras être acteur·trice de ton projet. Tu feras preuve de créativité et d’inventivité dans des travaux manuels, et tu seras en lien avec les jardinier·e·s, les habitant·e·s et les agent·e·s de la ville. L’hébergement se fait sous tentes fournies par l’association (1 personne par tente) dans un emplacement du stade municipal. Nous y avons un espace pour planter les tentes individuelles, et deux tentes collectives pour la cuisine et la vie en collectivité (repas/animations). Nous avons un accès privatisé aux vestiaires pour les sanitaires et pour mettre sous clés toutes les affaires du groupe. N’oubliez pas votre matériel de camping (tapis de sol, sac de couchages, etc.)! Les jardins et les ateliers municipaux sont à moins de 10 minutes à pied. Les jeunes, qui seront acteurs et actrices de leur séjour, participeront chaun·e·s aux tâches quotidiennes (courses, cuisine, rangement et nettoyage… ). L’organisation du roulement sera fait avec l’équipe d’animation qui est là pour veiller au bon déroulement. L’équipe est composée de 4 personnes : un·e directeur·ice de séjours BAFD, deux animateur·ice·s BAFA et stagiaire, un·e animateur·ice technique, elle supervise et accompagne le groupe. L’objectif est de gagner en autonomie et que chacun·e agisse individuellement pour permettre un bon fonctionnement collectif ! Tou·te·s ensemble, vous réfléchirez à comment travailler, se nourrir, s’amuser, se déplacer, visiter la région de la façon la plus respectueuse pour l’environnement et l’autre qu’il soit.

Le tarif d’inscription à ce chantier est de 599€ comprenant l’adhésion à l’association Caciaura, l’assurance, les frais de dossier, l’hébergement, la nourriture, les animations et activités et les salaires des encadrants.

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Stade de la Ponetie 130 avenue du général Leclerc 15000 Aurillac Arpajon-sur-Cère Cantal



2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T21:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T09:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T18:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T18:00:00