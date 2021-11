Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin, Marmoutier (COMPLET) Concert Orgue et musiques de films Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier EUR (Complet) Comme au cinéma… de grands succès qui auront marqué les décennies seront à l’honneur.

Pièces de Hans Zimmer (Le roi lion, Pirates des Caraïbes…), d’Alain Silvestri (Forest Gump), de John Williams (Jurassic Parc…), de Vangelis (Les chariots de feu…) ou encore de Moriccone (Le hautbois de Gabriel) seront à l’honneur.

Avec Orgue, guitare, basse, batterie et voix.

Samedi 27 novembre 2021 à 20h.

Tout public

8€ par adulte et 4€ pour les moins de 18 ans et étudiants

Réservation obligatoire : 03 88 71 46 84 ou contact@cip-pointdorgue.fr

