COMPLET « Colo Chants du monde » EUL/ Ethic Etapes la vie en vert, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Neuwiller-lès-Saverne.

EUL/ Ethic Etapes la vie en vert, le dimanche 18 juillet à 14:00

Au château des EUL, tu vas vivre des moments inoubliables avec tes copains et copines. Tu pourras vivre des grands jeux, des veillées, un feu de camp, des balades en forêt, bricoler… mais aussi proposer les activités que tu as envie de faire. Chaque matin, tu apprendras des chants venus de différentes cultures accompagné de deux chanteuses de la compagnie Zakoté. A la fin de la semaine nous présenterons ces chants lors d’un concert. La compagnie Zakoté nous fera aussi découvrir son spectacle « Grand comme la route », nous aurons des moments pour découvrir les personnages du spectacle et leur histoire. A travers des « ateliers philos » nous discuterons des thèmes du spectacle : l’amitié, les rêves, l’exil. En plus de ces activités, les animateurs te proposeront, des jeux, bricolages, veillées… Les points forts : – Des ateliers de chant tous les jours avec des artistes professionnelles. – Une découverte de différentes cultures à travers la musique. – Des ateliers philos pour partager sur les thèmes du spectacle « Grand comme la route ». – Une présentation des chants par les enfants le dernier jour suivi d’une représentation du spectacle « Grand comme la route » par la compagnie Zakoté. – Développement de l’autonomie ( participation à l’organisation de la vie du groupe, partage des tâches) – Apprendre à connaitre et à exprimer ses émotions et ses besoins ( temps quotidien de météo intérieure -Apprendre à s’exprimer, construire ses opinions et exposer ses idées dans un groupe ( temps de forum, ateliers philos..). – Etre acteur de ses vacances, des espaces de liberté grâcce à différentes outils ( choix d’activités, proposition d’une partie du programme, activités spontannées et temps libre, ludimalle…) La colo c’est : Un séjour idéal pour une première expérience de séjour de vacances. Un groupe limité à 26 enfants avec 10 adultes encadrants, ce qui permet un accompagnement individualisé. Des vacances qui permettent à chaque enfant de développer la confiance en soi et de découvrir le plaisir de vivre avec les autres. Un cadre de vie agréable : au château des EUL il y a plein d’espaces intérieurs et extérieurs pour jouer, à 5 minutes à pied de la forêt. Des repas équilibrés et gourmands préparés par une équipe de cuisine professionnelle. Des ateliers philos, et temps spis, qui permettent d’accompagner les grandes questions de la vie, adaptés à l’âge des enfants et dans le respect des convictions de chacun.

400 euros pour le séjour du dimanche 18 juillet aprés midi au samedi 24 juillet 2021 apres midi

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

EUL/ Ethic Etapes la vie en vert 19 rue du cerf 67330 Neuwiller les saverne Neuwiller-lès-Saverne rue du cerf Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T20:00:00