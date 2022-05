COMPLET – Col’Eau La Maison du Littoral Basque

Cette colo, c’est TA colo : rencontre de nouveaux copains, participe à la vie du centre, propose tes idées d’activités, passe des moments inoubliables et reviens chez toi avec des souvenirs plein la tête ! Les animateurs te proposeront de : – faire une pêche à pied et découvrir l’estran – explorer la baie de St Jean de Luz grâce à un tour en bateau – participer à un jeu de piste au château d’Abbadia Tu pourras aussi profiter de la plage, des jeux collectifs dans le sable, des baignades, de la découverte de la culture locale, d’une aire de jeux avec un street park et de superbes veillées à thèmes Alors, n’attends plus… en route pour les vacances ! Informations complémentaires : – Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifique pour la pratique de ces activités. – Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 390,00 €

Une colo, c’est avant tout la rencontre de nouveaux copains, la découverte de nouvelles activités, de lieux incroyables mais surtout une fabrique de souvenirs… sur la côte Basque. La Maison du Littoral Basque Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE

