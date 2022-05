COMPLET – Clip Zick Centre PERMANENT PEP CBFC 90, 21 août 2022, .

COMPLET – Clip Zick

du dimanche 21 août au vendredi 26 août à Centre PERMANENT PEP CBFC 90

Viens créer puis réaliser un clip et te faire de nouveaux amis musiciens, acteurs, danseurs, chanteurs… Après avoir rassemblé tes idées et celles de tes copains, tu participeras dans notre studio aux étapes suivantes : conception, séquençage, composition, mixage… Toutes tes idées et tes inspirations seront appréciées : musiques, textes, mises en scène, vidéos, décors… Fais nous aussi découvrir tes goûts musicaux en amenant avec toi certains de tes morceaux préférés. Tu repartiras du séjour avec ton clip vidéo offert sur un DVD, et tu assisteras à sa projection sur grand écran le vendredi soir devant tous tes fans ! En plus de la réalisation de ce projet, tu pourras participer aux activités suivantes : – Veillée feu de camp pour une soirée en pleine nature – Sortie piscine (selon la météo) – Randonnée dans les environs – Petits et grands jeux – Visites de la région – Activités sportives et ludiques – Activités détente – Veillées animées Il n’est pas nécessaire de fournir de document particulier pour la pratique de ces activités. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

La danse ou la vidéo sont tes passions ? Monte un projet de clip que tu réaliseras de A à Z avec tes amis !!

Centre PERMANENT PEP CBFC 90 1 rue du Petit Mont, 70500 AISEY



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-21T16:00:00 2022-08-21T00:00:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T00:00:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T00:00:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T00:00:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T00:00:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T10:30:00