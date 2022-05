COMPLET – Cinémas Ados Centre PERMANENT PEP CBFC 90, 14 août 2022, .

COMPLET – Cinémas Ados

du dimanche 14 août au dimanche 21 août à Centre PERMANENT PEP CBFC 90

Tourner un film n’aura plus de secrets pour toi à la fin de ce séjour cinéma. Du scénario au montage en passant par la prise de vue, la prise de son, le jeu d’acteur, le maquillage, les costumes, les décors et effets spéciaux… Tu réaliseras un film ou un court-métrage avec tes nouveaux amis grâce aux conseils d’un professionnel de l’audiovisuel. Tu repartiras avec le DVD de ta production afin de garder un souvenir de cette expérience inoubliable qui éveillera peut-être en toi une vocation. En plus de la réalisation de ce projet, tu pourras participer aux activités suivantes : – Bivouac et feu de camp pour une soirée en pleine nature – Sortie piscine (selon la météo) – Randonnée dans les environs – Petits et grands jeux – Visites de la région – Activités sportives et ludiques – Activités détente – Veillées animées Il n’est pas nécessaire de fournir de document particulier pour la pratique de ces activités. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 476,00 €

Le cinéma est ta passion ? Découvre des techniques de tournage, apprends à manier la caméra, écris un film et réalise des effets spéciaux dans ce séjour 100% ciné entre ados !

Centre PERMANENT PEP CBFC 90 1 rue du Petit Mont, 70500 AISEY



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-14T16:00:00 2022-08-14T00:00:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T00:00:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T00:00:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T00:00:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T00:00:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T00:00:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T00:00:00;2022-08-21T00:00:00 2022-08-21T10:30:00