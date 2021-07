COMPLET – Chevaliers Dégourdis CENTRE LA RENARDIERE, 22 août 2021, AUBURE.

Au pays des vaillants chevaliers Dégourdis, tu vivras une épopée imaginaire au cœur d’un Moyen-Age peuplé d’elfes, de nains et de fées. Après d’extraordinaires explorations au coeur de la forêt mystérieuse et des rencontres magiques, tu pourras conter tes exploits et t’amuser autour d’un banquet préparé par les Hobbits qui veillent sur la Comté Activités : – 1 séance de poney et 1 séance de tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans) – ateliers de fabrication de ta panoplie de chevalier (heaume, bouclier, épée et arc elfique) et d’instruments de musique à partir d’éléments naturels – spectacle chevaleresque suivi d’un banquet médiéval Mais aussi : immersion dans la nature avec sensibilisation à la faune et la flore, jeu de piste en forêt, land’art, sortie piscine, animations, grands jeux et veillées dont feu de camp avec chamallows grillés Dans le prolongement de 16 mois de crise sanitaire, cette colo apprenante propose aux enfants, et particulièrement à ceux les plus en difficulté, un temps de vacances collective, dans un cadre sanitaire sécurisé, avec des activités concrètes leur permettant de mener des expériences en groupe, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés qui contribuent à remobiliser leurs apprentissages et renforcer leurs compétences, pour mieux réussir leur prochaine rentrée scolaire. Le séjour fera aussi la part belle au jeu, à des ateliers, des activités de loisirs, des sorties, du sport, des activités issues de nos savoir-faire en classe de découverte, afin de remettre les enfants et les jeunes dans des situations de découvertes, de développer leur attention, d’éveiller leur curiosité. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

