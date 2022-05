COMPLET – Chef Cuistot et Saveurs Locales CENTRE ERREKA GORRI

du dimanche 31 juillet au samedi 6 août à CENTRE ERREKA GORRI

Tu pourras t’initier à l’art de la cuisine à occasion de ce séjour culinaire, tester et faire preuve de créativité pour concevoir ton livre de recettes ! Tu rencontreras les producteurs du jambon Kintoa, truite de Banca et fromagerie d’Urepel. Accompagné du cuisinier et des animateurs, tu seras le chef cuistot du banquet de fin de séjour. Egalement au programme : – parc aventure (accrobranche/via ferrata), – course d’orientation, – balade en montagne, – activités créatives et artistiques, – veillées…. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 445,00 €

Viens t’initier à la cuisine et découvrir les richesses gastronomiques de la vallée des Aldudes. CENTRE ERREKA GORRI BOURG, 64430 ALDUDES

2022-07-31T14:00:00 2022-07-31T00:00:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T00:00:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T00:00:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T00:00:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T00:00:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T00:00:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T10:00:00

