du vendredi 16 juillet au vendredi 30 juillet à Stade Lucien Leclerc

**Projet et travail :** Participez à la rénovation des murs intérieurs de l’église, en utilisant la technique traditionnelle et artistique du badigeon coloré de chaux, à Saint-Maurice-sur-Aveyron, un village en terre Gâtinaise, au cœur de la nature, à deux heures au sud de Paris. Bâti du XIIème siècle dont le portail est inscrit Monument Historique, l’église rencontre des problèmes d’infiltration d’humidité qui viennent altérer les enduits intérieurs de ses murs. Suite à des travaux de drainage réalisés par la commune, votre travail consistera tout d’abord à purger les enduits détériorés, puis à enduire à la chaux la pierre, avant de réaliser une fresque au badigeon coloré de chaux, afin de retrouver la couleur et les motifs de l’enduit d’origine. La réalisation de ce chantier permettra de sauvegarder ce patrimoine local et d’embellir la nef, réfléchissant la lumière des vitraux sous la charpente atypique. **Hébergement et repas:** Votre lieu d’hébergement sera situé à 10 minutes du site de chantier. Vous serez hébergés sous tente individuelle au stade, à proximité des vestiaires où vous aurez accès aux sanitaires et douches ainsi qu’à une cuisine de chantier. Vous pourrez vous y replier en cas d’intempéries. Un barnum sera mis à votre disposition pour la prise des repas. Avec le budget alloué à l’équipe d’animation, vous participerez aux courses et à la préparation des repas, en privilégiant les produits sains et locaux. Vous pouvez apporter vos recettes de cuisine pour les partager avec le groupe. **Partenaire :** Saint-Maurice-Sur-Aveyron est une commune rurale avec un patrimoine riche et surprenant, en plein milieu de la nature : les ruines de l’abbaye de Fontainejean et les vestiges du donjon d’un des deux châteaux, « l’infernat », témoignent de son histoire. Originaire du celte « avarona », le « petit cours d’eau » qui la traverse atteste de la présence de populations gauloises sur la commune. Située au cœur de la commune, sur un coteau, l’église fait l’objet d’un projet de restauration porté par la commune. Situation géographique et activités de loisirs: Situé à deux heures au sud de Paris, dans un écrin de verdure entre bois et semi-bocage, vous profiterez des paysages de carte postale offerts par les berges de l’Aveyron, le gué carrossable de Fontainejean et ses lavoirs, ouvrant la voie vers un hameau pittoresque et typique du pays gâtinais. Amoureux de la nature, de nombreuses randonnées s’offrent à vous sur vos temps libres, idéales pour vous ressourcer en toute sérénité. Vous aurez également l’opportunité de découvrir le canal de Briare à proximité, reliant Montargis au Val de Loire et ses châteaux, notamment le château de style Renaissance de Sully-sur-Loire. **A savoir :** Le chantier se situe en milieu rural. Pour des raisons pratiques et écologiques, les déplacements s’effectueront à pied. Pensez à prendre des gants, des vêtements et des chaussures adaptées aux travaux en extérieur. N’oubliez pas d’emmener un sac de couchage et un matelas pour dormir. Pensez également à prendre des vêtements d’été et de pluie, un maillot de bain et des affaires de toilettes. Prévoyez également de vous munir de vos équipements de protection sanitaire : masques et gel hydroalcoolique. Vous pouvez apporter des jeux de société, un instrument de musique ou tout autre objet que vous souhaitez partager avec le groupe. **Rendez-vous :** Gare SNCF de Montargis

adhésion à Concordia: 20€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Stade Lucien Leclerc Rue du Stade, 45230 Saint-Maurice-sur-Aveyron Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret



