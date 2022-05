COMPLET – Catamaran dans le vent Centre JEAN UDAQUIOLA

du lundi 1 août au samedi 13 août à Centre JEAN UDAQUIOLA

Un séjour dans le vent pour le plaisir et la découverte de la navigation ! Passionné.e de voile confirmé.e ou débutant.e, partage avec tes amis ta progression et tes exploits en catamaran (hobby-cat ou fun-boat). Au programme de ta colo : – Catamaran, 5 séances – Découverte nautique : planche à voile, dériveur, stand-up-paddle – Baignades : à l’océan ou aux lacs de Navarosse, de Gastes ou de Parentis – Petits et grands jeux, veillées animées… Information complémentaire : Un certificat de niveau sera remis en fin de séjour. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 798,00 €

Viens t’amuser avec tes amis à bord d’un catamaran. Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

