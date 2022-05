COMPLET – Cani Rando au Naturel Centre ECOLE DES NEIGES

Rejoins la meute et découvre le Jura avec au programme durant ce séjour: – 5 séances d’activités en compagnie des chiens pour découvrir la Cani-Rando ! – Balade en trottinette – Randonnée orientation – Nuit sous tipi Tu bénéficieras également d’activités ludiques et sportives. Après ces journées bien remplies, tu profiteras de la piscine du centre et participeras à des veillées chaleureuses et amusantes. Pratique régulière d’activité sportive conseillée. Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifique pour participer à ces activités. Equipement nécessaire : chaussures de marche montantes, sac à dos, pantalon léger [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 577,00 €

Pour une semaine de complicité avec les chiens et la nature ! Centre ECOLE DES NEIGES 350 Chemin de l’Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA

