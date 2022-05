COMPLET – Camp Multi-Sports en Barétous Camps en Baretous Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

COMPLET – Camp Multi-Sports en Barétous Camps en Baretous, 21 août 2022, Arette. COMPLET – Camp Multi-Sports en Barétous

du dimanche 21 août au vendredi 26 août à Camps en Baretous

Une semaine au cœur de la montagne pour la découvrir et s’y amuser ! Tu sillonneras la montagne à pied et en vélo à la rencontre des bergers et des troupeaux… Et sur ta route seront au programme descente du Gave, dégustation de fromage et de chocolat. Au programme de ton séjour : – VTT – Tir à l’arc – Parcours Aventure dans les arbres – Rafting – Visites : d’une ferme avec fabrication du fromage de brebis. – Découverte d’Oloron Ste Marie – Magasin d’usine des Maîtres chocolatiers Lindt. – Disco piscine (suivant météo) [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 580,00 €

Une semaine d’aventures sportives au cœur des montagnes Camps en Baretous 64570 ARETTE Arette Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-21T14:00:00 2022-08-21T00:00:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T00:00:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T00:00:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T00:00:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T00:00:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Camps en Baretous Adresse 64570 ARETTE Ville Arette lieuville Camps en Baretous Arette Departement Pyrénées-Atlantiques

Camps en Baretous Arette Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette/

COMPLET – Camp Multi-Sports en Barétous Camps en Baretous 2022-08-21 was last modified: by COMPLET – Camp Multi-Sports en Barétous Camps en Baretous Camps en Baretous 21 août 2022 Arette Camps en Baretous Arette

Arette Pyrénées-Atlantiques