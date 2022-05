COMPLET – Camp Equitation Lauzerte Lauzerte Lauzerte Catégories d’évènement: Lauzerte

COMPLET – Camp Equitation Lauzerte Lauzerte, 7 août 2022, Lauzerte. COMPLET – Camp Equitation Lauzerte

du dimanche 7 août au vendredi 12 août à Lauzerte

Un séjour au milieu des chevaux et des poneys au Domaine équestre de Lauzerte, dans le département de Tarn-et-Garonne. Stage découverte d’équitation matin ou après-midi. Quel que soit ton niveau, du débutant au confirmé, il y a une place pour toi. – Equitation (5 séances) – Balade en VTC (en fonction de la météo). – Découverte de Lauzerte, village médiéval, – – visite du château de Bonaguil – marché de Villeneuve d’Agen – Découverte de la faune et de la flore – Balade pédestre entre Quercy et Périgord – Piscine [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 580,00 €

Viens partager ta passion pour l’équitation Lauzerte 82110 LAUZERTE Lauzerte Tarn-et-Garonne

