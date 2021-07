Doucier Domaine de Chalain Doucier, Jura COMPLET CAMP CA BAIGNE Domaine de Chalain Doucier Catégories d’évènement: Doucier

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Domaine de Chalain

Baignade au lac et aux LAGONS Toboggans, Jeux aquatiques Sensibilisation aux déchets et à l’environnement Grands jeux, Veillées En accès libre sur le camping Terrains de foot, de volley, de basket, de pétanque, tables de ping-pong,

Reste à charge famille entre 0 et 40 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine de Chalain 39130 DOUCIER Doucier Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:30:00 2021-07-23T16:00:00

