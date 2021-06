COMPLET Camp accompagné à Bécours Hameau de Bécours, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Verrières.

du lundi 12 juillet au jeudi 29 juillet à Hameau de Bécours

**L’autonomie.** Nous exerçons une pédagogie de branche, c’est-à-dire,nous adapterons nos activités à l’âge des enfants. Pour sensibiliser à une autonomie progressive, nous travaillons à faire advenir chez chacun.e la capacité à exprimer ses sentiments et ses besoins, la maîtrise de tâches quotidiennes et créatives, la prise en compte des besoins collectifs. Nous choisissons d’adapter notre regard en fonction de l’âge de l’enfant, non pour accroître la rupture adulte/enfant, mais pour répondre aux besoins spécifiques que requiert chacun.e. Nous définirons l’autonomie comme l’apprentissage d’une liberté, cet apprentissage nous essayons de le penser en dehors des cadres de domination adultes/enfants. Nous créerons un socle sécurisé pour accompagner l’enfant pour qu’il puisse cheminer sereinement et se forger une réflexion sur le monde qui l’entoure. **L’esprit critique et la déconstruction du genre.** Déployer la méthode scoute, développer des outils pédagogiques divers, réfléchir à la vie en collectivité et aux aspects symboliques et ludiques d’une expérience commune a pour but d’éveiller les enfants à un esprit critique. L’agir devrait être guidé par la question du sens : “Pourquoi faire ce jeu ?”, “Pourquoi organiser ce conseil ? Pourquoi faire ce camp ?”. La conscience de leurs actions devrait leur permettre d’inclure du sens dans leur engagement scout, et de réfléchir à la raison pour laquelle ils.elles habitent le monde. Le déploiement de divers outils pédagogiques (conseils, veillées symboliques, projet d’exploration, bilan…) ont pour objectif que les enfants n’agissent pas par habitude, lassitude, ou dicté par des normes sociales ou genrés, mais qu’ils.elles déploient 1. une analyse de leurs propres déterminismes. 2 qu’ils.elles déploient une réflexion poussée sur les motivations de leurs actions. 3. qu’ils.elles se sentent capables d’avoir une prise sur leur agir. Malgré certaines règles demeurant inchangeables, il existe une marge de liberté. Les enfants peuvent modifier les journées types, certaines horaires, décider des modalités des conseils, et des modalités des services, proposer des activités…etc. L’intérêt de vivre une pédagogie alternative est qu’elle nous propose de déconstruire le discours habituel, les normes sociétales, pour s’essayer à une liberté inédite. Pour éviter une reproduction des discriminations qui ont lieu en société, (par exemple, les filles à la cuisine et les garçons au feu), l’un des objectifs que nous nous fixons est de faire advenir une déconstruction des tâches genrées. Pour ce, nous nous appuierons sur le mixicamp , livret pédagogique créé par des membres des E.E.D.F. **Construction collective.** Nous appelons construction collective la participation active des enfants à l’élaboration de la vie du camp. Cela passe par plusieurs outils et mise en place de temps commun. Les conseils, d’équipage, de branche, ou interbranche aideront à la création d’un cadre commun. De même, des temps exceptionnels ou animés par les enfants leur permettront d’avoir une prise sur la vie du camp. Sur la branche éclaireur.euse l’enjeu immédiat est de les accompagner vers l’autonomie, de consolider leur réflexion et leur capacité à construire une pensée puis la rendre concrètes grâce à des outils pratiques.

700 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Hameau de Bécours 12520 Verrières Verrières Aveyron



2021-07-12T12:00:00 2021-07-12T12:30:00;2021-07-29T15:00:00 2021-07-29T16:00:00