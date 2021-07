COMPLET Bretagne en Yourtes Village de Yourtes, 23 août 2021, Beaussais-sur-Mer.

COMPLET Bretagne en Yourtes

du lundi 23 août au dimanche 29 août à Village de Yourtes

Le séjour se déroulera la dernière semaine du mois d’août, ce qui permettra aux jeunes de se refamiliariser avec les apprentissages, en fin de période de vacances estivales. Il regroupera 30 jeunes de 11 à 17 ans. Le thème du séjour est la découverte de la Bretagne. Le groupe sera hébergé dans le camping “Village de Yourtes” à Plessix Balisson. La vie en camping nécessitera la participation de chaque jeune aux tâches de vie quotidienne. Les activités proposées seront sportives la plupart du temps, avec une composante éducative forte : les marches et randonnées seront l’occasion de découvrir le patrimoine local. En plus des activités sportives, un temps de renforcement en expression orale et écrite sera organisé chaque jour. Activités ludo-pédagogiques prévues : – visite de Saint-Malo intramuros (rallye photo et découverte des fortifications) ; – randonnée “les 11 écluses et les 7 moulins de Hédé” (lecture de carte, découverte du fonctionnement d’une écluse) ; – ballade au clair de lune avec visite du barrage de la Rance. Activités sportives : – football et beach soccer ; – kakak ; – olympiades. Activités de renforcement scolaire : – atelier théâtre ; – débats ; – expression écrite (bilan de la journée).

500

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Village de Yourtes 22650 Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer Plessix-Balisson Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T23:59:00